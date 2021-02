Pagelle Spezia-Milan | i voti di Tuttosport | incubo Theo | stecca anche Ibra

PianetaMilan : #Pagelle #SpeziaMilan, i voti di @tuttosport: incubo @TheoHernandez, stecca anche @Ibra_official - #Calcio @SerieA… - TempiRossoneri : RT @TempiRossoneri: #SpeziaMilan - le pagelle dei rossoneri - MilanPress_it : Le pagelle secondo la Gazzetta ??????? - sportli26181512 : Pagelle Tuttosport - Theo, serata anonima. Sufficienza per Kjaer e Tomori: Serataccia per il Milan a La Spezia. Sec… - ClaudiaPandoro : Spezia-Milan 2-0: le pagelle -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Spezia

- Milan 0 - 2, le: Agudelo danza, Maggiore strepitoso "Il Milan? Nessun rimpianto.mi ha accolto, è la mia città", ha detto Giulio Maggiore dopo l'impresa di sabato. Nato il 12 ...La caduta degli dei. Crolla il Milan capolista, preso a pallate da unofavoloso. Cade a Napoli la Juve dei 9 scudetti. Un sabato rivoluzionario che incendia un ...e retroscena Tutte ledi ...Serataccia per il Milan a La Spezia. Secondo Tuttosport, gli unici a salvarsi dalla disfatta del "Picco" sono Donnarumma (voto 7), Tomori e Kjaer (sufficienza piena per i due difensori).Calhanoglu è stato il peggiore in campo a La Spezia secondo le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Voto 4.5 per il turco, che "gioca una partita piatta, sempre fuori posizione e ...