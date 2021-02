I Måneskin annunciano la pubblicazione del loro nuovo album “Teatro d’ira – Vol.I” (Di venerdì 12 febbraio 2021) I Måneskin annunciano la pubblicazione del loro nuovo album “Teatro d’ira – Vol.I”, in uscita il 19 marzo 2021, in preorder da oggi nel formato fisico vinile e cd. Dopo l’album di debutto “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena presenta “Teatro d’ira – Vol.I”, il primo volume di un nuovo progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli “Vent’anni” (disco di platino) e dall’inedito “Zitti e buoni”, che porteranno in gara nella categoria ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Iladel– Vol.I”, in uscita il 19 marzo 2021, in preorder da oggi nel formato fisico vinile e cd. Dopo l’di debutto “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena presenta “– Vol.I”, il primo volume di unprogetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle prossime importanti esperienze. Un percorso ambizioso e in continuo divenire, partito dai singoli “Vent’anni” (disco di platino) e dall’inedito “Zitti e buoni”, che porteranno in gara nella categoria ...

