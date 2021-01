TikTok, influencer siciliana denunciata per istigazione al suicidio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli investigatori hanno individuato su TikTok un link riconducibile al profilo dell’influencer” siciliana, nel quale viene visualizzato un video ritraente una sfida ritenuta pericolosa tra la donna e un uomo Il predetto video è stato immediatamente segnalato e rimosso dalla piattaforma Tik Tok. Una influencer su TikTok è stata denunciata per istigazione al suicidio dalla polizia postale Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli investigatori hanno individuato suun link riconducibile al profilo dell’, nel quale viene visualizzato un video ritraente una sfida ritenuta pericolosa tra la donna e un uomo Il predetto video è stato immediatamente segnalato e rimosso dalla piattaforma Tik Tok. Unasuè stataperaldalla polizia postale

