Per fare un governo ci vuole Renzi, il quale pensa a un dream team (senza Conte) (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cercasi Matteo Renzi abbastanza disperatamente, e in fondo lo dicono i numeri prima ancora che le persone in carne e ossa. senza Italia viva i numeri non ci sono, come da giorni sanno tutti i politici mediamente esperti, solo che si è continuato e si continua tuttora in questa pochade alla ricerca di immaginifici “responsabili” trovati qua e là tra gli sgocciolamenti dei gruppi minori salvo scoprire alla fine che è tutta gente che già aveva votato la fiducia al Conte 2, quindi si tratta di una specie di mascherata degli ultimi giorni di Carnevale. Al Senato per esempio si sono sudate sette camicie per affastellare 10 persone, non ci si arriva, e si chiede alla senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc di aderire e dunque non sabotare il neonato gruppo Europeista, nato fra le turbolenze degli adepti su chi doveva ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cercasi Matteoabbastanza disperatamente, e in fondo lo dicono i numeri prima ancora che le persone in carne e ossa.Italia viva i numeri non ci sono, come da giorni sanno tutti i politici mediamente esperti, solo che si è continuato e si continua tuttora in questa pochade alla ricerca di immaginifici “responsabili” trovati qua e là tra gli sgocciolamenti dei gruppi minori salvo scoprire alla fine che è tutta gente che già aveva votato la fiducia al2, quindi si tratta di una specie di mascherata degli ultimi giorni di Carnevale. Al Senato per esempio si sono sudate sette camicie per affastellare 10 persone, non ci si arriva, e si chiede alla senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc di aderire e dunque non sabotare il neonato gruppo Europeista, nato fra le turbolenze degli adepti su chi doveva ...

gaiatortora : Mi chiedo se mettere nelle condizioni una esponente politica di prestarsi per fare numero per un gruppo altro dal s… - borghi_claudio : hahahahaha conte che mette il post su facebook per dire che ci vuole il governo per fare la RIFORMA DELLA LEGGE ELE… - borghi_claudio : Per fare 10 i 'responsabili' hanno dovuto farsi 'prestare' un senatore dal PD ????? Nessuno che non abbia già votato… - mariacarla1963 : RT @Musso___: Lepri: (1) 'Invece di continuare a bloccare i licenziamenti, occorre aiutare di più chi dovrà spostarsi a un altro impiego,… - Uau_____Uau : RT @rosalindadua: Su richiesta, mi hanno consigliato di fare un sondaggio per vedere la media degli anni del fandom #rosmello Votate e fat… -

Ultime Notizie dalla rete : Per fare Salvini: "Se c'è una maggioranza per fare riforme, ragioniamo, altrimenti il voto" Rai News In ’galleria’ mega centro per i vaccini di massa

Al via i preparativi per la fase 2: obiettivo mille dosi al giorno nello spazio commerciale del San Giuseppe. E l’Asl è già al lavoro per trovare nuove aree ...

Elasi: «Quando ho detto no a X Factor»

Da piccola si fingeva Raffaella Carrà e cantava per i genitori. Da grande, ha scelto di studiare Economia. Ecco chi è Elisa Massara, ventisettenne di Alessandria che questa settimana è stata scelta pe ...

Al via i preparativi per la fase 2: obiettivo mille dosi al giorno nello spazio commerciale del San Giuseppe. E l’Asl è già al lavoro per trovare nuove aree ...Da piccola si fingeva Raffaella Carrà e cantava per i genitori. Da grande, ha scelto di studiare Economia. Ecco chi è Elisa Massara, ventisettenne di Alessandria che questa settimana è stata scelta pe ...