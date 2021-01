No way Huawei. Biden conferma la linea Trump e avverte gli alleati (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’avevano anticipato, dopo le elezioni presidenziali di novembre, a Formiche.net Lindsay Gorman, emerging technologies fellow presso l’Alliance for Securing Democracy al German Marshall Fund, e Brian Katulis, senior fellow del Center for American Progress. L’ha ribadito nei giorni scorsi, sempre in un’intervista al nostro giornale, Marta Dassù, direttrice di Aspenia e senior director of European Affairs presso The Aspen Institute. La linea statunitense sul 5G non subirà grandi variazioni nonostante il cambio alla Casa Bianca con l’uscita di Donald Trump e l’ingresso di Joe Biden. È stato proprio il presidente a confermarlo. Ieri Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato “le apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte da fornitori non affidabili, tra cui Huawei, rappresentano una ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’avevano anticipato, dopo le elezioni presidenziali di novembre, a Formiche.net Lindsay Gorman, emerging technologies fellow presso l’Alliance for Securing Democracy al German Marshall Fund, e Brian Katulis, senior fellow del Center for American Progress. L’ha ribadito nei giorni scorsi, sempre in un’intervista al nostro giornale, Marta Dassù, direttrice di Aspenia e senior director of European Affairs presso The Aspen Institute. Lastatunitense sul 5G non subirà grandi variazioni nonostante il cambio alla Casa Bianca con l’uscita di Donalde l’ingresso di Joe. È stato proprio il presidente arlo. Ieri Jen Psaki, portavoce della Casa Bianca, ha spiegato “le apparecchiature per le telecomunicazioni prodotte da fornitori non affidabili, tra cui, rappresentano una ...

nephiljms : @azziexhaz praticamente la canzone fa one way or another, così ho sostituito “one way” con huawei e “or another” co… - nephiljms : @UNFUCKWITAVLE praticamente la canzone fa one way or another, così ho sostituito “one way” con huawei e “or another… - nephiljms : @ownspayno @SWEATS0F praticamente la canzone fa one way or another, così ho sostituito “one way” con huawei e “or a… -

Ultime Notizie dalla rete : way Huawei No way Huawei. Così Pompeo avverte Erdogan Formiche.net Le nuove prospettive per Huawei senza Trump | Video

If China has its way, it will keep robbing the United States and American companies of their technology and intellectual property. LA SITUAZIONE DI HUAWEI. Come sappiamo Huawei è invischiata in un ban ...

Una giornata con lo Huawei MateBook X Pro, l'assistente perfetto per la cybersecurity

Tool per fare penetration test e wifi sniffing con BlackArch e Kali Linux dentro macchine virtuali di VirtualBox: ecco come abbiamo trasformato un tranquillo ultrabook da executive in una Formula 1 pe ...

If China has its way, it will keep robbing the United States and American companies of their technology and intellectual property. LA SITUAZIONE DI HUAWEI. Come sappiamo Huawei è invischiata in un ban ...Tool per fare penetration test e wifi sniffing con BlackArch e Kali Linux dentro macchine virtuali di VirtualBox: ecco come abbiamo trasformato un tranquillo ultrabook da executive in una Formula 1 pe ...