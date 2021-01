Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di giovedì 28 gennaio 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sempre più vicina penalizza i partiti della maggioranza, tutti in calo; mentre cresce in maniera decisa la Lega che guadagna più di un punto percentuale in una sola settimana secondo Swg. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Secondo un sondaggio EMG per Agorà il 38% degli italiani vorrebbe le elezioni anticipate come soluzione alla crisi di governo; il 27% sarebbe favorevole ad un governo di Unità Nazionale; mentre solo il 23% vorrebbe un governo Conte-Ter Una ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 gennaio 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla crisi di Governo che per il 46% è motivo di rabbia e sconcerto (e per un altro 22% è motivo di forte preoccupazione). La crisi di Governo sempre più vicina penalizza i partiti della maggioranza, tutti in calo; mentre cresce in maniera decisa la Lega che guadagna più di un punto percentuale in una sola settimana secondo Swg. Cala di due punti, secondo Index per Piazzapulita, il consenso verso il premier Conte, passato da 34 a 32 punti. Secondo uno EMG per Agorà il 38% degli italiani vorrebbe le elezioni anticipate come soluzione alla crisi di governo; il 27% sarebbe favorevole ad un governo di Unità Nazionale; mentre solo il 23% vorrebbe un governo Conte-Ter Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi "Bene gli ultimi due quarti" LA NAZIONE Europol ha affondato la botnet Emotet

Europol ha annunciato la vittoria sulla botnet Emotet, uno dei principali veicoli di malware degli ultimi anni: fermate centinaia di server.

Se la burocrazia nega l’arte decida la politica

Le lentezze burocratiche di cui sono campioni pluripremiati gli uffici comunali e le soprintendenze coinvolte hanno prodotto i consueti proverbiali ritardi ...

