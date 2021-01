Giornata della Memoria, le celebrazioni al Quirinale. Conte: “La conoscenza dei fatti storici unico vaccino contro i complottisti” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Palazzo del Quirinale si tengono le celebrazioni ufficiali della Giornata della Memoria, che si celebra oggi, per non dimenticare la Shoah. Alla cerimonia al Colle partecipano il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla presidente dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Noemi Di Segni e a Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto. Annunciata anche la presenza del premier Giuseppe Conte. Numerose le iniziative promosse per coinvolgere studentesse e studenti nella riflessione sul tema della Shoah, come la premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua 19esima edizione. Prima dell’evento al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al Palazzo delsi tengono leufficiali, che si celebra oggi, per non dimenticare la Shoah. Alla cerimonia al Colle partecipano il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, insieme alla ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla presidente dell’Ucei (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), Noemi Di Segni e a Sami Modiano, sopravvissuto all’Olocausto. Annunciata anche la presenza del premier Giuseppe. Numerose le iniziative promosse per coinvolgere studentesse e studenti nella riflessione sul temaShoah, come la premiazione delle scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua 19esima edizione. Prima dell’evento al ...

