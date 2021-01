Giornata della memoria, il ricordo del poliziotto centenario sopravvissuto a Buchenwald (Di giovedì 28 gennaio 2021) LO SPECIALE SUL GIORNO della memoria Vive ad Orvieto dove pochi giorni fa ha festeggiato in buona salute i 100 anni. Michelangelo Onigi, una lunga carriera in polizia, è uno dei sopravvissuti ai lager nazisti. "Da bambino vedevo i poliziotti passare per strada e pensavo: un giorno ci voglio provare anche io". Nato il 16 gennaio 1921, a 19 anni è partito come soldato semplice per il fronte greco. In battaglia eè stato fatto prigioniero ed e' stato deportato in Germania, in campi di lavoro prima, e nel campo di concentramento di Buchenwald poi. "Ci portarono prima in campagna a fare i fossi canticarro" spiega "per rallentare la corsa di quelli dei russi, che intanto avanzavano". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 28 gennaio 2021) LO SPECIALE SUL GIORNOVive ad Orvieto dove pochi giorni fa ha festeggiato in buona salute i 100 anni. Michelangelo Onigi, una lunga carriera in polizia, è uno dei sopravvissuti ai lager nazisti. "Da bambino vedevo i poliziotti passare per strada e pensavo: un giorno ci voglio provare anche io". Nato il 16 gennaio 1921, a 19 anni è partito come soldato semplice per il fronte greco. In battaglia eè stato fatto prigioniero ed e' stato deportato in Germania, in campi di lavoro prima, e nel campo di concentramento dipoi. "Ci portarono prima in campagna a fare i fossi canticarro" spiega "per rallentare la corsa di quelli dei russi, che intanto avanzavano".

