Accadde oggi 27 gennaio: Luigi Tenco si suicida dopo Sanremo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Luigi Tenco si tolse la vita il 27 gennaio di 54 anni fa. Quel giorno se ne andava uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Il suicidio di Luigi Tenco Il 27 gennaio del 1967, a soli 29 anni, il cantautore piemontese Luigi Tenco, viene trovato senza vita. Fu un episodio che sconvolse l’Italia, sia perché Tenco era già famosissimo al tempo nonostante la sua giovane età, e poi perché avvenne durante il Festival di Sanremo. Qualche ora prima, verso mezzanotte, il cantante in coppia con Dalida, si era esibito sul palco dell’Ariston, con la canzone Ciao Amore Ciao. I due, però, vennero eliminati. Secondo le indagini dell’epoca, dopo l’esibizione, ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021)si tolse la vita il 27di 54 anni fa. Quel giorno se ne andava uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Il suicidio diIl 27del 1967, a soli 29 anni, il cantautore piemontese, viene trovato senza vita. Fu un episodio che sconvolse l’Italia, sia perchéera già famosissimo al tempo nonostante la sua giovane età, e poi perché avvenne durante il Festival di. Qualche ora prima, verso mezzanotte, il cantante in coppia con Dalida, si era esibito sul palco dell’Ariston, con la canzone Ciao Amore Ciao. I due, però, vennero eliminati. Secondo le indagini dell’epoca,l’esibizione, ...

Sono stati tutti condannati a un anno e sei mesi i 5 imputati - tra cui la sindaca di Torino Chiara Appendino - nel processo con rito abbreviato per i fatti di ...L’avvertimento dello zar: «Il futuro è imprevedibile». Le critiche alla grandi corporation Usa: «I monopoli del Big Tech fanno concorrenza agli Stati» ...