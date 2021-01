Stasera tutto è possibile, martedì 26 gennaio in tv: orario, cast, chi sono gli ospiti, i giochi nuovi, quante puntate sono (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il successo della puntata di esordio torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Stasera tutto è possibile: chi sono gli ospiti, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimi giochi che vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show dedica la puntata al tema kids. ospiti: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che proporrà l’imitazione d Mara ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo il successo della puntata di esordio torna l’appuntamento con, il feel good show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento è su Rai 2 a partire dalle 21.20 per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento.: chigli, chi gioca Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli non ci sarà nessuna gara, ma tantissimiche vedranno come protagonisti comici, attori e personaggi del mondo dello spettacolo, tutti pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prova da ridere. Questa sera il comedy show dedica la puntata al tema kids.: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che proporrà l’imitazione d Mara ...

acmilan : ?? Leggi il Match Program di #MilanAtalanta: statistiche, curiosità, gli avversari... Tutto sulla sfida di stasera… - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmi #staseraintv Iscriviti al nostro canale Telegram! … - ombrysan : RT @Raffael31784437: @Tony15989300 Sergio non fa lo stupido stasera , daje na mano a faje dí de si .. spegni i 5 stelle più brillarelli che… - choriflettuto : RT @morphtojade: D: stasera hanno fatto tutto per strategia per escludere i più forti tra cui Tommaso URLALOOOO #tzvip - lamescolanza : Rai2, torna 'Stasera tutto è possibile' -