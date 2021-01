Nuovi colori delle regioni | eco cosa può succedere da domenica

Leggi su improntaunika

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alfie Borromeo Sono già pronti i dati dell’incidenza dei contagi da coronavirus nelle diverseitaliane. La valutazione sarà effettuata soltanto venerdì 30 gennaio ma secondo gli scenari elaborati da Repubblica ci sono diversein corsa per la zona bianca. Soltanto una, però, sarebbe vicina alla meta. Il governo infatti, nell’ultimo Dpcm, aveva introdotto la possibilità di una quarta classificazione dopo la zona gialla, arancione e rossa ma nessun territorio del nostro Paese si era mai avvicinato. Per entrare in zona bianca, secondo le regole fissate dall’ultimo Dpcm, bisogna avere un Rt inferiore a 1 e soprattutto un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana. In questa zona sarà consentito qualsiasi spostamento e sarà possibile riaprire ogni attività: palestre, musei, piscine, ...