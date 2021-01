Kalidou Koulibaly, il gesto immortalato da un tifoso: scende dall’auto e regala giacconi in strada ai ragazzi bisognosi (Di martedì 26 gennaio 2021) In una giornata di freddo e pioggia, ha caricato la sua auto con dei giacconi e si è fermato a un semaforo per donarli ai ragazzi bisognosi che durante il giorno stazionano lì. Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha regalato le giacche con il simbolo della squadra al semaforo di via Agnano. La scena è stata immortalata da un tifoso che ha postato la foto sui social raccontando quanto aveva visto. “Erano le ore 13.30, mi trovavo ai semafori di Agnano. Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. L’ho avvicinato e con un cenno l’ho salutato, lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos’altro”, spiega su Facebook il tifoso del Napoli. “Ho notato che stava regalando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) In una giornata di freddo e pioggia, ha caricato la sua auto con deie si è fermato a un semaforo per donarli aiche durante il giorno stazionano lì. Il difensore del Napolihato le giacche con il simbolo della squadra al semaforo di via Agnano. La scena è stata immortalata da unche ha postato la foto sui social raccontando quanto aveva visto. “Erano le ore 13.30, mi trovavo ai semafori di Agnano. Da lontano ho riconosciuto la sua sagoma, era la nostra roccia difensiva. L’ho avvicinato e con un cenno l’ho salutato, lui ha ricambiato sorridendo, ma era troppo preso da qualcos’altro”, spiega su Facebook ildel Napoli. “Ho notato che stavando ...

NoiNotizie : RT @fattoquotidiano: Kalidou Koulibaly, il gesto immortalato da un tifoso: scende dall’auto e regala giacconi in strada ai ragazzi bisognos… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Kalidou Koulibaly, il gesto immortalato da un tifoso: scende dall’auto e regala giacconi in strada ai ragazzi bisognos… - fattoquotidiano : Kalidou Koulibaly, il gesto immortalato da un tifoso: scende dall’auto e regala giacconi in strada ai ragazzi bisog… - levicantero : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly campione di solidarietà. Ieri mattina, ad Agnano, ha fermato la sua auto, si è avvicinato ad un gru… - enzo_pierro : RT @SimoneGuadagnoo: Kalidou #Koulibaly campione di solidarietà. Ieri mattina, ad Agnano, ha fermato la sua auto, si è avvicinato ad un gru… -