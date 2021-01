Ecco i borghi italiani dove si sperimenta il futuro

Leggi su vanityfair

(Di martedì 26 gennaio 2021) «Grazie alle tecnologie di frontiera abbiamo la possibilità di offrire soluzioni per servizi davvero innovativi, utili anche per contrastare il rischio spopolamento nei piccoli borghi, ma soprattutto per migliorare la qualità della vita dei cittadini che ci vivono e delle imprese che vi operano», spiega Paola Pisano, la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, «Con questo progetto, la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale per creare opportunità di crescita che possono essere estese in tutto il Paese».