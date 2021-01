Appendino pensa a un posto al governo, ma serve l’assoluzione per i fatti di Piazza San Carlo. Domani la sentenza (Di martedì 26 gennaio 2021) «Come andrà? Non lo so, so solo che sono a posto con la mia coscienza. Detto questo, la vedo dura… ». Chiara Appendino, alla vigilia della sentenza sui fatti di Piazza San Carlo del 2017 che dovrebbe arrivare Domani, si lascia andare con i suoi consiglieri più stretti. Che sia scaramanzia o no, certo è che si tratta di un passaggio fondamentale per la sindaca di Torino, la donna che ha battuto quattro anni fa un campione del cosiddetto “sistema Torino” come Piero Fassino. Da questa sentenza di assoluzione passa anche il futuro politico di Appendino, un futuro per il quale la giovane sindaca guarda a Roma, al nuovo governo che si appresta a esordire e per il quale da diverse settimane ha cominciato a muoversi senza ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) «Come andrà? Non lo so, so solo che sono acon la mia coscienza. Detto questo, la vedo dura… ». Chiara, alla vigilia dellasuidiSandel 2017 che dovrebbe arrivare, si lascia andare con i suoi consiglieri più stretti. Che sia scaramanzia o no, certo è che si tratta di un passaggio fondamentale per la sindaca di Torino, la donna che ha battuto quattro anni fa un campione del cosiddetto “sistema Torino” come Piero Fassino. Da questadi assoluzione passa anche il futuro politico di, un futuro per il quale la giovane sindaca guarda a Roma, al nuovoche si appresta a esordire e per il quale da diverse settimane ha cominciato a muoversi senza ...

Chiara Appendino non si fa intimorire. Né dagli attacchi politici sferrati a Palazzo Civico, né da quelli, decisamente più brutali e al di fuori delle regole, della galassia anarchica. Che individua i ...

