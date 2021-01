Food: FutureBrand, da cambiamento a naturalità i trend nel post-Covid (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Quali trend - macro e micro - caratterizzeranno il settore Food a livello globale nel post Covid? Ad analizzarli il report di FutureBrand 'The Future of Food'. Lo studio, realizzato dalla sede italiana del network, indaga l'impatto dei nuovi stili di vita, comprese le restrizioni imposte dal Covid-19, sull'alimentazione e su come i brand si stanno organizzando per soddisfare le nuove esigenze. Studiando e analizzando le tendenze, i diversi mercati globali intervistando professionisti del settore in Italia e all'estero, sono stati identificati 5 macro-trend che riguardano il comparto. Gli argomenti analizzati nel Report sono stati espressamente selezionati con l'intento di aiutare gli operatori del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Quali- macro e micro - caratterizzeranno il settorea livello globale nel? Ad analizzarli il report di'The Future of'. Lo studio, realizzato dalla sede italiana del network, indaga l'impatto dei nuovi stili di vita, comprese le restrizioni ime dal-19, sull'alimentazione e su come i brand si stanno organizzando per soddisfare le nuove esigenze. Studiando e analizzando le tendenze, i diversi mercati globali intervistando professionisti del settore in Italia e all'estero, sono stati identificati 5 macro-che riguardano il comparto. Gli argomenti analizzati nel Report sono stati espressamente selezionati con l'intento di aiutare gli operatori del ...

futurebrandita : Siamo andati fino in #Cina per raccogliere punti di vista diversi e comporre così un #report davvero internazionale… - comristorazione : Food Trend. I 5 macro e micro trend che caratterizzeranno il comparto food globale nel post Covid secondo FutureBra… - futurebrandita : Tra i protagonisti del settore #food a livello globale, Andrea Malservisi, Communication & Equity Director @Barilla… - Confagricoltura : Report The Future of #Food di #FutureBrand: l’emergenza #COVID19 valorizza #cibo salutare, meglio se prodotto nel r… -

Ultime Notizie dalla rete : Food FutureBrand Food: FutureBrand, da cambiamento a naturalità i trend nel post-Covid Il Tempo Food: FutureBrand, da cambiamento a naturalità i trend nel post-Covid

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Quali trend - macro e micro - caratterizzeranno il settore food a livello globale nel post Covid? Ad ...

The Future of Food: ecco come si evolveranno i consumi alimentari

The Future of Food e il report di FutureBrand che analizza i prossimi trend del comparto alimentare tenendo conto dei nuovi stili di vita ...

Roma, 25 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Quali trend - macro e micro - caratterizzeranno il settore food a livello globale nel post Covid? Ad ...The Future of Food e il report di FutureBrand che analizza i prossimi trend del comparto alimentare tenendo conto dei nuovi stili di vita ...