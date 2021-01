Come Arthur si sta prendendo la Juve – ANALISI TATTICA (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arthur ha disputato una grande partita in Juve-Bologna: l’accoppiamento con Bentancur e la nuova soluzione TATTICA studiata da Pirlo sembrano funzionare Contro il Bologna, la Juve è stata brava ad approfittare dei molti spazi concessi dagli avversari. I felsinei hanno un atteggiamento aggressivo e intenso senza palla, la voglia è quella di recuperare il possesso in zone alte del campo. Tuttavia, questo si traduce spesso in disordine, confusione e tanti buchi, situazioni dove i bianconeri sono andati a nozze con parecchi attacchi in campo aperto. La Juve è quindi riuscita a manomettere con facilità il pressing rivale, soprattutto grazie a un Arthur sontuoso, che ha inciso con e senza palla. Con lui e Bentancur contemporaneamente in campo, lo scaglionamento della squadra è più simile al ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 gennaio 2021)ha disputato una grande partita in-Bologna: l’accoppiamento con Bentancur e la nuova soluzionestudiata da Pirlo sembrano funzionare Contro il Bologna, laè stata brava ad approfittare dei molti spazi concessi dagli avversari. I felsinei hanno un atteggiamento aggressivo e intenso senza palla, la voglia è quella di recuperare il possesso in zone alte del campo. Tuttavia, questo si traduce spesso in disordine, confusione e tanti buchi, situazioni dove i bianconeri sono andati a nozze con parecchi attacchi in campo aperto. Laè quindi riuscita a manomettere con facilità il pressing rivale, soprattutto grazie a unsontuoso, che ha inciso con e senza palla. Con lui e Bentancur contemporaneamente in campo, lo scaglionamento della squadra è più simile al ...

