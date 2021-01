Altroconsumo, al via class action contro Apple per obsolescenza programmata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen.(Adnkronos) - Altroconsumo ha notificato al colosso americano Apple l'atto di citazione con il quale ha dato il via alla class action dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo un risarcimento di 60 milioni di euro, per tutti i consumatori italiani ingannati dalle pratiche di obsolescenza programmata riconosciute anche dalle autorità italiane. Ne dà notizia l'associazione in una nota. Nello specifico la class action interesserà i proprietari di iPhone 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus, prodotti che corrispondono a oltre 1 milione di unità vendute in Italia fra il 2014 e il 2020. Il risarcimento richiesto corrisponde alla cifra pagata dai consumatori per la sostituzione della batteria del dispositivo, che oscilla fra i 29euro e gli 89euro (con una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen.(Adnkronos) -ha notificato al colosso americanol'atto di citazione con il quale ha dato il via alladinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo un risarcimento di 60 milioni di euro, per tutti i consumatori italiani ingannati dalle pratiche diriconosciute anche dalle autorità italiane. Ne dà notizia l'associazione in una nota. Nello specifico lainteresserà i proprietari di iPhone 6, 6 Plus, 6S e 6S Plus, prodotti che corrispondono a oltre 1 milione di unità vendute in Italia fra il 2014 e il 2020. Il risarcimento richiesto corrisponde alla cifra pagata dai consumatori per la sostituzione della batteria del dispositivo, che oscilla fra i 29euro e gli 89euro (con una ...

