Probabili formazioni Atalanta-Lazio, quarti Coppa Italia 2020/2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. Alle ore 17.45 di mercoledì 27 gennaio incrociano il proprio cammino gli orobici e i biancocelesti a pochi giorni dallo scontro in campionato. Al Gewiss Stadium i nerazzurri proveranno ad avere la meglio contro gli ospiti, chi vince se la vedrà con una tra Napoli e Spezia in semifinale. Diretta tv su Rai Due, streaming su Rai Play: di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Atalanta – Torna Palomino al centro della difesa, sulla trequarti potrebbe vedersi Malinovskyi al posto di Ilicic e in avanti Muriel rileverà senz’altro Zapata. QUI Lazio – Correa titolare a far coppia ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Ledi, match valido per idi finale di. Alle ore 17.45 di mercoledì 27 gennaio incrociano il proprio cammino gli orobici e i biancocelesti a pochi giorni dallo scontro in campionato. Al Gewiss Stadium i nerazzurri proveranno ad avere la meglio contro gli ospiti, chi vince se la vedrà con una tra Napoli e Spezia in semifinale. Diretta tv su Rai Due, streaming su Rai Play: di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Torna Palomino al centro della difesa, sulla trepotrebbe vedersi Malinovskyi al posto di Ilicic e in avanti Muriel rileverà senz’altro Zapata. QUI– Correa titolare a far coppia ...

