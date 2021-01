Sportitalia | Il Benevento vorrebbe Llorente e Malcuit

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021) Con il ritorno di Victor Osimhen, che ieri è finalmente risultato negativo al covid, si apre una nuova pagina per il futuro di Fernando. Il Napoli aveva deciso di trattenerlo per sopperire alle mancanze di organico di questo momento, considerando anche che Mertens non è ancora al 100%, ma adesso si aprono per lui diverse piste. Sky aveva parlato dell’Udinese mentre Paolo Bargiggia, giornalista di Sportialia, parla di una nuova pista “, per una scelta familiare, stava pensando anche alche cerca anche. Questa era la volontà di non spostarsi dalla Campania con la famiglia. L’Udinese, però, ora è avanti”. L'articolo ilNapolista.