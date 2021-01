La senatrice Mariarosaria Rossi pubblica su Instagram le minacce ricevute (Di sabato 23 gennaio 2021) Purtroppo, con rassegnazione, si può dire che la situazione era inevitabile. Perché i social sono, ogni giorno di più, un vero e proprio sfogatoio per chi pensa di poter insultare e minacciare chicchessia senza pagare le conseguenza. Un triste cliché a cui, purtroppo, siamo abituati. L’ultima a finire nel mirino degli haters da tastiera è stata la senatrice Mariarosaria Rossi, balzata agli onori della cronaca politica per aver votato la fiducia al governo Conte opponendosi, di fatto, alla linea tracciata da Forza Italia in Parlamento nelle giornate di martedì e mercoledì scorso. LEGGI ANCHE > La senatrice di Italia Viva che cancella a penna il volto di Vito De Filippo (appena tornato nel PD) A denunciare i messaggi di minacce e insulti ricevuti è stata la stessa senatrice (ormai ex ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 gennaio 2021) Purtroppo, con rassegnazione, si può dire che la situazione era inevitabile. Perché i social sono, ogni giorno di più, un vero e proprio sfogatoio per chi pensa di poter insultare e minacciare chicchessia senza pagare le conseguenza. Un triste cliché a cui, purtroppo, siamo abituati. L’ultima a finire nel mirino degli haters da tastiera è stata la, balzata agli onori della cronaca politica per aver votato la fiducia al governo Conte opponendosi, di fatto, alla linea tracciata da Forza Italia in Parlamento nelle giornate di martedì e mercoledì scorso. LEGGI ANCHE > Ladi Italia Viva che cancella a penna il volto di Vito De Filippo (appena tornato nel PD) A denunciare i messaggi die insulti ricevuti è stata la stessa(ormai ex ...

you_trend : ?? VOTO CHIAVE Fiducia a #Conte, a sorpresa la senatrice di Forza Italia Mariarosaria #Rossi vota Sì - saoghemanna : #crisigoverno La senatrice #Mariarosaria_Rossi, la #badante di Berlusconi, in dissenso con il gruppo di Forza Ita… - melania_ccc : RT @Informa_Press: La senatrice #Rossi cacciata da #ForzaItalia per il 'tradimento' di ieri??? - Show_No_Mercy : #chilhavisto La senatrice Mariarosaria Rossi vota la fiducia al governo e tradisce Berlusconi - GustavoMichele6 : Mariarosaria Rossi, chi è la senatrice di Forza Italia che ha votato per Giuseppe Conte | Sky TG24 -