Fabio Fulco e Cristina Chiabotto | le verità sull’addio | “Lei era…”

Leggi su solonotizie24

(Di sabato 23 gennaio 2021)-solonotizie24L’attenzione mediatica oggi torna a concentrarsi sull’ex coppia che per anni ha incantato la cronaca rosa italiana, ovvero quella formata da… perché la loro lunga relazione è finita dopo tanti anni di amore condivisi con la promessa di sposarsi?si sono conosciuti durante la messa in onda della prima edizione di Ballando con le Stelle, durante la quale entrambi erano concorrenti e che ha visto trionfare l’ex Miss Italia appena diciannovenne. Molti gli anni a dividere la coppia, anni in cui l’attore ha cercato di essere il compagno perfetto per ...