Copa Sudamericana | Crespo scrive la storia | il Defensa y Justicia vince il suo primo titolo!

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ilbatte 3-0 il Lanús in finale die si aggiudica iltitolo della sua. C’è sempre una prima volta, e quando capita è la più bella di tutte. Migliore, non può essere. Perfettibile nemmeno. In 86 anni diilsi è districato senza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SassuoloUS : In bocca al lupo agli amici argentini del @clublanus, impegnati domani nella finale di Copa @Sudamericana ?????? ??… - pisto_gol : Complimenti a @Crespo che dopo essere stato un grande giocatore dimostra di essere un allenatore vincente e con il… - DiMarzio : Hernan #Crespo campione della #CopaSudamericana con il #DefensayJusticia - serieAnews_com : ??#CopaSudamericana, #Crespo scrive la storia: il #DefensayJusticia vince il suo primo titolo! - MarianoFilippi : RT @pisto_gol: Complimenti a @Crespo che dopo essere stato un grande giocatore dimostra di essere un allenatore vincente e con il Defensa y… -

Ultime Notizie dalla rete : Copa Sudamericana

Il Defensa di Hernan Crespo ha vinto la Copa Sudamericana, primo trofeo in assoluto della sua storia. Nella finale tutta argentina, il Lanus è stato sconfitto nettamente per 3-0: Frias, Romero e Camac ...Primo titolo nella carriera da allenatore per Hernan Crespo . Il suo Defensa Y Justicia vince la Copa Sudamericana , secondo trofeo per ...