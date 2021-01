Stasera il derby dei Borussia. Neuer: perché è il Lewandowski dei portieri (Di venerdì 22 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

CarbonFrank : Che settimana! Asfaltata e umiliata la #AsRoma al #Derby ; i cugini scemi che vengono presi a pallonate dallo… - laziolibera : Tare: “Dobbiamo approfittare delle assenze del Parma stasera ma anche del nostro entusiasmo dopo il derby” #LazioParma - frateiacci : Lazio Parma – Pereira nel pre partita: “Grande felicità per il derby. Stasera dobbiamo passare il turno!”: - __Mari92 : Due volte quest'anno ho indossato la maglia durante la partita nel derby e stasera... cercherò di metterla sempre - groucho_wa : @pialogrippo @fedezic I problemi della Juve sono di campo, non di testa. Non potrà essere una singola partita a dar… -