Reggiana-Vicenza in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

Reggiana-Vicenza sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l'orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la diciannovesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da cinque sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di tornare ai tre punti per rilanciarsi in ottica salvezza; i veneti, dal canto loro, hanno ottenuto cinque punti nelle ultime tre partite e vogliono proseguire la striscia positiva. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 23 gennaio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn.

