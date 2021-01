Olivia Holt: Amazon Prime Video acquista il suo nuovo film (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attrice Olivia Holt sarà protagonista del nuovo thriller psicologico Cruel Summer su Amazon Prime Video. La piattaforma streaming ne ha da poco acquistato i diritti, accaparrandosi così la possibilità di trasmettere in anteprima mondiale una serie da brividi. Ecco cosa si sa finora del prodotto, che sarà reso disponibile nei prossimi mesi. Di cosa tratta Cruel Summer, la nuova serie con Olivia Holt su Amazon Prime Video? La serie è ambientata durante tre diverse estati degli anni novanta, nel corso delle quali avviene una misteriosa scomparsa di una ragazza. Parallelamente, senza alcun apparente collegamento, Cruel Summer segue anche le vicende di un’anonima ragazzina. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’attricesarà protagonista delthriller psicologico Cruel Summer su. La piattaforma streaming ne ha da pocoto i diritti, accaparrandosi così la possibilità di trasmettere in anteprima mondiale una serie da brividi. Ecco cosa si sa finora del prodotto, che sarà reso disponibile nei prossimi mesi. Di cosa tratta Cruel Summer, la nuova serie consu? La serie è ambientata durante tre diverse estati degli anni novanta, nel corso delle quali avviene una misteriosa scomparsa di una ragazza. Parallelamente, senza alcun apparente collegamento, Cruel Summer segue anche le vicende di un’anonima ragazzina. ...

L'attrice Olivia Holt sarà protagonista del nuovo thriller psicologico Cruel Summer su Amazon Prime Video. La piattaforma streaming ne ha da poco acquistato i diritti, accaparrandosi così la possibili ...

