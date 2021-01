Maradona, svolta clamorosa: 'Il medico ha falsificato la firma' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non c'è pace per Diego Armando Maradona , scomparso lo scorso 25 novembre dopo aver accusato una crisi cardiorespiratoria nella sua casa di Tigre, nei pressi di Buenos Aires . Mentre l'indagine per ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non c'è pace per Diego Armando, scomparso lo scorso 25 novembre dopo aver accusato una crisi cardiorespiratoria nella sua casa di Tigre, nei pressi di Buenos Aires . Mentre l'indagine per ...

Corriere : «La cocaina non è più doping». Maradona (e tanti altri) oggi non sarebbero più puniti - sportli26181512 : #Maradona, svolta clamorosa: 'Il medico ha falsificato la firma': L'analisi calligrafica del perito non lascia spaz… - Piergiulio58 : «La cocaina non è doping»: storica svolta nello sport. Oggi Maradona non sarebbe punito- - louisfornellist : «La #cocaina non è più #doping». Maradona (e tanti altri) oggi non sarebbero più puniti - MariaFabiana : «La cocaina non è più doping». Maradona (e tanti altri) oggi non sarebbero più puniti -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona svolta Maradona, svolta clamorosa: "Il medico ha falsificato la firma" Corriere dello Sport Leopoldo Luque ha falsificato la firma di Diego Armando Maradona

Il dottor Leopoldo Luque ha falsificato la firma di Diego Armando Maradona. Dopo diversi studi e approfondimento delle indagini è stato ha confermato che il medico personale di Maradona ha firmato imp ...

Droga e sport, è ancora allarme

Cos’hanno in comune il calciatore Diego Armando Maradona, il campione olimpico di salto in alto Javier Sotomayor e la tennista Martina Hingis, vincitrice di diversi tornei dello Slam? Tutti e tre, cos ...

Il dottor Leopoldo Luque ha falsificato la firma di Diego Armando Maradona. Dopo diversi studi e approfondimento delle indagini è stato ha confermato che il medico personale di Maradona ha firmato imp ...Cos’hanno in comune il calciatore Diego Armando Maradona, il campione olimpico di salto in alto Javier Sotomayor e la tennista Martina Hingis, vincitrice di diversi tornei dello Slam? Tutti e tre, cos ...