Lombardia arancione da domenica, Gori: "Bene per le scuole, chi ha sbagliato chieda scusa" (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Lombardia tornerà in arancione domenica 24 gennaio. Dopo l'ennesimo scontro tra la Regione e il governo sul calcolo dell'Rt, l'Istituto superiore di sanità ha rielaborato i dati che sono stati validati dal Comitato tecnico scientifico. Proprio per questo il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe firmare già in serata l'ordinanza che corregge i parametri e porta da fascia rossa ad arancione. "Il ritorno della Lombardia alla classificazione di 'zona arancione' è una notizia importante innanzitutto per le scuole – commenta il sindaco di Bergamo Giorgio Gori -. Da mesi le superiori sono costrette alla didattica a distanza e la zona rossa aveva bloccato anche le seconde e terze medie. Da lunedì sarà possibile riaprire le scuole ...

