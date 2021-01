I sintomi da tenere d’occhio per scoprire se sei immune al covid

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno studio australiano ha messo in luce che i pazienti ammalati disviluppano dopo il recupero, una sorta di immunità dovuta alla presenza di anticorpi; sebbene ci siano stati casi di persone che hanno contratto il virus più di una volta, gli esperti ritengono che ci sia una stretta correlazione tra iSars-CoV-2 e lo sviluppo di anticorpi. In generale, nei pazienti che hanno avuto ilè altamente probabile che si sviluppino anticorpi in grado di assicurare una sorta di immunità innata al rischi di reinfezione. Wisconsin: una nuova ricerca sull’immunità Una nuova ricerca condotta dall’Università del Wisconsin è riuscita a dimostrare che esiste una certa correlazione tra iche si manifestano in un paziente positivo ale il rischio di riammalarsi. Nel ...