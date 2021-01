I gioielli di Franca Valeri all’asta su Christie’s Ed emerge la sua passione per gli zaffiri

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 gennaio 2021), l’album di foto di una vita passata a recitare guarda le foto Un grandissima predilezione per glie per l’oro giallo. La storia di, attrice italiana scomparsa lo scorso agosto, si racconta a posteriori anche attraverso le sue passioni. Come quella per i. Leggi anche › Addio a. Genio comico con il coraggio dell’idea personale ...