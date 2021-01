**Governo: Martella, 'da Renzi frattura scomposta, sconcerto anche in Iv'** (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Renzi ha determinato una frattura scomposta difficile da ricomporre come se nulla fosse per gli argomenti che sono stati usati che hanno suscitato grande sconcerto tra i cittadini italiani anche nei ranghi di Italia". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andrea Martella del Pd alle telecamere dei Tg fuori Montecitorio. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "ha determinato unadifficile da ricomporre come se nulla fosse per gli argomenti che sono stati usati che hanno suscitato grandetra i cittadini italianinei ranghi di Italia". Lo dice il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Andreadel Pd alle telecamere dei Tg fuori Montecitorio.

Il tempo stringe, e il premier Giuseppe Conte deve verificare nelle prossime ore quanto e come possa ampliarsi la maggioranza per garantire stabilità al governo. Il caso di Lorenzo Cesa, indagato, con ...

