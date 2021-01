God of War: Ragnarok, slitta l’uscita nel 2021? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra sempre più probabile lo slittamento della data di uscita di God of War: Ragnarok, che non vederebbe più la luce nel 2021 Non è difficile immaginare che il prossimo capitolo della saga di Kratos possa risultare uno dei giochi più importanti, per lo meno nell’anno in cui uscirà, proprio come è successo a tutti gli altri episodi della serie da tempo in forza a Sony Santa Monica. Proprio per questo motivo è lecito pensare che il team possa prendersi tutto il tempo necessario, così da garantire una qualità eccellente a God of War: Ragnarok, mantenendo così alto il consueto standard qualitativo. Proprio per questo motivo, a cui si abbinano altri piccoli indizi, prende sempre più corpo l’ipotesi che vede slittare al prossimo anno l’uscita del titolo, invece che nel corso del ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sembra sempre più probabile lomento della data di uscita di God of War:, che non vederebbe più la luce nelNon è difficile immaginare che il prossimo capitolo della saga di Kratos possa risultare uno dei giochi più importanti, per lo meno nell’anno in cui uscirà, proprio come è successo a tutti gli altri episodi della serie da tempo in forza a Sony Santa Monica. Proprio per questo motivo è lecito pensare che il team possa prendersi tutto il tempo necessario, così da garantire una qualità eccellente a God of War:, mantenendo così alto il consueto standard qualitativo. Proprio per questo motivo, a cui si abbinano altri piccoli indizi, prende sempre più corpo l’ipotesi che vedere al prossimo annodel titolo, invece che nel corso del ...

