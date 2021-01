Giorno della Memoria 2021 Se “inciampi” nella memoria | è impossibile dimenticare

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 23 gennaio 2021) L’ex Carcere di Sant’Agata, Alessandro Zappata, le pietre d’inciampo: a Bergamo, le iniziative dell’Assessorato alla Cultura del Comune per il 27 gennaio riportano a casa la storia. Perché in fondo ricordare non è solo un dovere, ma anche un diritto