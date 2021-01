Expo Dubai, dalla Scame Parre le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici (Di venerdì 22 gennaio 2021) Scame Parre è stata selezionata come fornitore del progetto che prevede l’installazione di oltre 47 stazioni di ricarica dei veicoli elettrici per l’Expo 2021, che verranno dislocate nei 2 edifici principali collegati ad Al Wasl Plaza, cuore del sito di Expo di Dubai e nuovo principale punto di riferimento architettonico. Lo scorso 4 maggio 2020 il Bureau international des Exposition ha comunicato lo spostamento della manifestazione da ottobre 2021 fino al mese di marzo del 2022, così come richiesto dal Governo degli Emirati Arabi Riuniti, a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid 19. Situato nel nuovo quartiere fieristico Dubai Trade, il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 gennaio 2021)è stata selezionata come fornitore del progetto che prevede l’installazione di oltre 47dideiper l’2021, che verranno dislocate nei 2 edifici principali collegati ad Al Wasl Plaza, cuore del sito didie nuovo principale punto di riferimento architettonico. Lo scorso 4 maggio 2020 il Bureau international dessition ha comunicato lo spostamento della manifestazione da ottobre 2021 fino al mese di marzo del 2022, così come richiesto dal Governo degli Emirati Arabi Riuniti, a causa dell’emergenza pandemica dovuta al Covid 19. Situato nel nuovo quartiere fieristicoTrade, il centro del sito è la piazza Al Wasl, denominata con ...

