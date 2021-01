Coronavirus in Toscana: 16 morti, oggi 22 gennaio. E 429 nuovi contagi. Vaccinate oltre 75mila persone (Di venerdì 22 gennaio 2021) FIRENZE – Sono 16, oggi 22 gennaio, i morti per Coronavirus in Toscana. Si tratta di 9 uomini e 7 donne con età media di 82 anni. E $29 sono i nuovi positivi (422 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). L’età media dei 429 nuovi positivi odierni è di 50 anni Leggi su firenzepost (Di venerdì 22 gennaio 2021) FIRENZE – Sono 16,22, iperin. Si tratta di 9 uomini e 7 donne con età media di 82 anni. E $29 sono ipositivi (422 confermati con tampone molecolare e 7 da test rapido antigenico). L’età media dei 429positivi odierni è di 50 anni

