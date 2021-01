Coronavirus Gb, la nuova frontiera delle vacanze: viaggi di lusso negli Emirati Arabi e in India con vaccino incluso (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nuova frontiera delle vacanze ai tempi del Covid sono i viaggi di lusso con vaccino annesso. In Regno Unito , il club privato 'Knightsbridge Circle' permette ai loro soci, pagando l'iscrizione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laai tempi del Covid sono idiconannesso. In Regno Unito , il club privato 'Knightsbridge Circle' permette ai loro soci, pagando l'iscrizione ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus oggi. Speranza: “Presto un calcolo più flessibile dell'Rt. Parigi, focolaio all’ospedale ... Il Sole 24 ORE Borsa, Milano in rosso e spread sale

Borse europee in rosso e spread in salita sui timori di nuovi lockdown e di ripercussioni sull'economia dai ritardi nelle campagne vaccinali e dalle nuove varianti del coronavirus. A pesare sui listin ...

Coronavirus in Calabria, 18 positivi tra ospiti e personale nella rsa "Villa Mariolina" di Montauro

MONTAURO (CATANZARO) – Diciotto casi di positività al Covid 19, tra ospiti e personale, si sono registrati all’interno della casa protetta “Villa Mariolina” di Montauro Superiore, nel Soveratese. La n ...

