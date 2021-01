Ben Ainslie: “Alleanza con New Zealand? Concentrati sulla Prada Cup. Siamo migliorati, ma…” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ineos Uk è stata la grande rivelazione del primo weekend di Prada Cup: dopo sei sconfitte rimediate durante le World Series pre-natalizie, l’imbarcazione britannica si è scatenata quando contava davvero e ha infilato quattro vittorie consecutive in avvio della competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Show assoluto ad Auckland per l’equipaggio guidato da Ben Ainslie, pronto a torrnare in acqua nel fine settimana per la doppia sfida contro Luna Rossa: basta un successo per garantirsi il primo posto nel round robin e l’accesso diretto alla Finale della Prada Cup, in caso contrario si dovrà passare dalla semifinale contro American Magic. Ben Ainslie ha parlato nella conferenza stampa e si è soffermato anche sulla tanto chiacchierata ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ineos Uk è stata la grande rivelazione del primo weekend diCup: dopo sei sconfitte rimediate durante le World Series pre-natalizie, l’imbarcazione britannica si è scatenata quando contava davvero e ha infilato quattro vittorie consecutive in avvio della competizione che designa lo sfidante di Team Newper la conquista della America’s Cup. Show assoluto ad Auckland per l’equipaggio guidato da Ben, pronto a torrnare in acqua nel fine settimana per la doppia sfida contro Luna Rossa: basta un successo per garantirsi il primo posto nel round robin e l’accesso diretto alla Finale dellaCup, in caso contrario si dovrà passare dalla semifinale contro American Magic. Benha parlato nella conferenza stampa e si è soffermato anchetanto chiacchierata ...

