Napoli | riaprono le scuole De Magistris | “Condivido la decisione del Tar”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Siamo la regione che ha avuto il primato della vergogna: siamo stati gli ultimi a riaprire lee i primi a chiuderle.ladel Tar“. A parlare è il sindaco di, Luigi de, commentando ai microfoni di radio Crc la sentenza del Tar che dispone l’apertura delleper le classi della quarta e quinta elementare. “Ieri è stato dato un messaggio importante e mi auguro che si inizi a non dare più per scontato, come fa De Luca, che la scuola sia un hobby, un intrattenimento o che dobbiamo rassegnarci alla dad come unica soluzione possibile“. “Finalmente è arrivata una– ha aggiunto de– che fa comprendere che non esiste un uomo solo ...