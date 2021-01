**Coronavirus: Giani, 'In Toscana 503 nuovi casi, ritorno a scuola non li aumenta** (Di giovedì 21 gennaio 2021) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - In Toscana i nuovi casi di positività al coronavirus "oggi sono 503". Lo ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, incontrando i giornalisti, insieme alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, alla Galleria degli Uffizi a Firenze, che oggi ha riaperto al pubblico dopo 77 giorni di chiusura a causa della pandemia. "L'altro ieri i casi in Toscana sono stati 241, ieri 443: siamo in linea assoluta con la scorsa settimana, forse qualcosa di meno - ha detto Giani - Sono passati dieci giorni da quando abbiamo riaperto le scuole superiori in presenza al 50 per cento, ma se ci fosse stato un effettivo pregiudizio, come molti in altre realtà dicono, il sussulto l'avremmo cominciato a vedere, e invece non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Firenze, 21 gen. - (Adnkronos) - Indi positività al coronavirus "oggi sono 503". Lo ha annunciato il presidente della, Eugenio, incontrando i giornalisti, insieme alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, alla Galleria degli Uffizi a Firenze, che oggi ha riaperto al pubblico dopo 77 giorni di chiusura a causa della pandemia. "L'altro ieri iinsono stati 241, ieri 443: siamo in linea assoluta con la scorsa settimana, forse qualcosa di meno - ha detto- Sono passati dieci giorni da quando abbiamo riaperto le scuole superiori in presenza al 50 per cento, ma se ci fosse stato un effettivo pregiudizio, come molti in altre realtà dicono, il sussulto l'avremmo cominciato a vedere, e invece non ...

infoitinterno : Toscana Giani Coronavirus Nuovi Casi - FirenzePost : Coronavirus, Giani: «443 nuovi positivi in Toscana. E screening in tutte le scuole superiori» - infoitinterno : Coronavirus, calano i positivi in Toscana. Giani: 'Oggi riapre il Giardino di Boboli' - 055firenze : #Coronavirus, calano i positivi in Toscana. #Giani: 'Oggi riapre il Giardino di Boboli' - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 345 positivi su 5.057 tamponi oggi 18 gennaio. Lo anticipa Giani -