Conti saluta il Milan | “Sognavo un percorso diverso | avrei voluto fare di più”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Era arrivato per riportare ilin alto. Ironia della sorte, ora che i rossoneri sono in testa alla classifica, Andrealiper trasferirsi al Parma. Tra l'arrivo e il suo addio ci sono stati tanti, troppi infortuni, che hanno minato la sua fiducia e condizionato il suo rendimento.MESSAGGIOha affidato ai social il suo pensiero: "Ci sarebbero tante cose da dire su ciò che ho provato in questi quasi 4 anni ma in questo momento non riesco a trovare le parole giuste. Caro, grazie per avermi accolto nella tua meravigliosa storia ricca di fascino e gloria, grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia così prestigiosa e sognata da tanti bambini ma grazie soprattutto per avermi fatto conoscere persone fantastiche che porterò sempre nel mio cuore! ...