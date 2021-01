Concerti sul pianerottolo di casa a Milano | il nuovo delivery

(Di giovedì 21 gennaio 2021) AGI - Musica. I teatri sono chiusi, e con il distanziamento e la zona rossa è impossibile anche suonare per strada o nei cortili. Ecco dunque che arpa e sassofono, violino e chitarra traslocano. E dalle sale dei conservatori arrivano fino aldi. Musica 'fuori dalle mura', 5 anni di progetti La necessità ha acceso l'ingegno di Lucia Martinelli, pianista, diplomata al Conservatorio e fondatrice dell'associazione “Musica nell'aria”, che da 5 anni ha sposato la missione di portare la musica fuori dalle sale da concerto: sono suoi iall'alba con 300 persone e quelli nei parchi pubblici, nei centri culturali e di aggregazione. Intervistata dall'AGI ha raccontato che adesso che le limitazioni si sono fatte più stringenti e le temperature avanno giù verso lo zero, ...

