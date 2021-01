Bollettino Coronavirus del 21 Gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) In data 21 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,58% (ieri +0,56%) con 2.428.221 contagiati totali, 1.827.451 dimissioni/guarigioni (+20.519) e 84.202 deceduti (+521); 516.568 infezioni in corso (-6.985). Ricoverati con sintomi -424 (22.045); terapie intensive -43 (2.418) con 155 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 267.567 tamponi totali (ieri 279.762) di cui 162.453 molecolari (ieri 163.478) e 105.114 test rapidi (ieri 116.284) con 95.360 casi testati (ieri 92.244); 14.078 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,26% (ieri 4,85% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,76% (ieri 14,71%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.234; Emilia Romagna 1.320; Lazio 1.303; Puglia 1.275; Sicilia 1.230; Campania 1.215; Veneto 1.003. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,36%) con 37.713 tamponi totali (ieri 38.593) di cui 28.008 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 gennaio 2021) In data 21l’incremento nazionale dei casi è +0,58% (ieri +0,56%) con 2.428.221 contagiati totali, 1.827.451 dimissioni/guarigioni (+20.519) e 84.202 deceduti (+521); 516.568 infezioni in corso (-6.985). Ricoverati con sintomi -424 (22.045); terapie intensive -43 (2.418) con 155 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 267.567 tamponi totali (ieri 279.762) di cui 162.453 molecolari (ieri 163.478) e 105.114 test rapidi (ieri 116.284) con 95.360 casi testati (ieri 92.244); 14.078 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,26% (ieri 4,85% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,76% (ieri 14,71%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.234; Emilia Romagna 1.320; Lazio 1.303; Puglia 1.275; Sicilia 1.230; Campania 1.215; Veneto 1.003. In Lombardia curva +0,43% (ieri +0,36%) con 37.713 tamponi totali (ieri 38.593) di cui 28.008 ...

