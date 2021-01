Benevento-Torino a Giacomelli | il IV uomo è lo stesso che ha fatto espellere Sau

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ultima gara del girone di andata. Domani sera ilospiterà al “Ciro Vigorito” ildi Davide Nicola. A dirigere l’incontro con i granata sarà Pierodi Trieste, incrociato due anni fa dalla Strega nella vittoriosa trasferta di Coppa Italia sul campo dell’Udinese (1-2 dopo i tempi supplementari). In serie A ha diretto i giallorossi nell’annata 2017/18, arbitrando la sfida casalinga contro la Lazio, conclusasi con la netta affermazione (1-5) dei capitolini. Gli assistenti saranno Valerio Vecchi di Lamezia Terme, un precedente due stagioni fa al “Vigorito” contro il Padova (3-3), e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo, quest’anno passato per il Sannio in occasione del pari con la Juventus (1-1). Il ruolo di quartoè stato affidato ...

