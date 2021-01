Afragolese | deciso il nuovo allenatore e il Direttore Sportivo

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’cambia pelle. I vertici del club rossoblu assegnano a Marco Mignano il ruolo diSportico e a Luigi Squillante quello didella prima squadra. A comunicarlo in via ufficiale è la stessa società campana. Il comunicato ufficiale dell’“L’1944, comunica a tutti gli organi di informazione ed a tutti i tifosi, di aver affidato gli incarichi dieddella prima squadra, rispettivamente a Marco Mignano e Lugi Squillante. Stimato, Marco ha incrementato durante la sua carriera un’enorme esperienza nel settore. Svariate le società a cui ha dato i suoi servizi. Tra queste vanno ricordati gli anni con il club Sanità, quelli ...

Ultime Notizie dalla rete : Afragolese deciso

Metropolitan Magazine Italia

