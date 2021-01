Ribery ha già salutato la Fiorentina? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Frank Ribery potrebbe salutare la Fiorentina a fine stagione: le sue parole a Sport Bild sono state chiare e aprono all’addio Frasi di circostanza, ma in quelle parole è nascosta la verità: Frank Ribery sta seriamente pensando di lasciare la Fiorentina a fine stagione. Non sono state entusiasmanti le due stagioni vissute a Firenze, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Frankpotrebbe salutare laa fine stagione: le sue parole a Sport Bild sono state chiare e aprono all’addio Frasi di circostanza, ma in quelle parole è nascosta la verità: Franksta seriamente pensando di lasciare laa fine stagione. Non sono state entusiasmanti le due stagioni vissute a Firenze, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sca80Luca : @Alessio95438681 @CalamaiLuca Dopo quello che ha detto Ribery se arriva il Papu via subito il Frncese che già gioca per farci un piacere - Fiorentinanews : Calamai: 'Con le sue parole #Ribery ha già salutato la #Fiorentina a giugno. Per questo la società viola punta gioc… - AleCat_91 : RT @CalamaiLuca: Con le sue dichiarazioni ribery ha già salutato Firenze a giugno se ne andrà. per questo la Fiorentina porterà subito in V… - CalamaiLuca : Con le sue dichiarazioni ribery ha già salutato Firenze a giugno se ne andrà. per questo la Fiorentina porterà subi… - SyreneBellevue : @mario_tenerani pensi che la ribery non abbi piu un posto. qualunque cosa gia racconto napoletano, è stato uno dei migliori nel 1 tempo -

