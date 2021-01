Porsche Taycan - L'entry level a trazione posteriore parte da 86.471 euro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Porsche introduce anche in europa la versione a trazione posteriore della Taycan, già proposta in Asia e protagonista di un curioso Guinness world record a tema drift. La vettura si pone alla base della gamma ed è già ordinabile in Italia a partire da 86.471 euro, ovvero meno della metà rispetto alla Turbo S più costosa. Le prime consegne sono previste per il mese di marzo. Fino a 476 CV e 484 km di autonomia. La Porsche Taycan, che rinuncia così a qualunque altra sigla nella denominazione, adotta un propulsore elettrico singolo sull'asse posteriore, la cui potenza varia in base al pacco batterie selezionato dal cliente. Sfruttando quello standard da 79,2 kWh, la potenza risulta pari a 326 CV (380 CV in overboost) con 431 km di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laintroduce anche inpa la versione adella, già proposta in Asia e protagonista di un curioso Guinness world record a tema drift. La vettura si pone alla base della gamma ed è già ordinabile in Italia a partire da 86.471, ovvero meno della metà rispetto alla Turbo S più costosa. Le prime consegne sono previste per il mese di marzo. Fino a 476 CV e 484 km di autonomia. La, che rinuncia così a qualunque altra sigla nella denominazione, adotta un propulsore elettrico singolo sull'asse, la cui potenza varia in base al pacco batterie selezionato dal cliente. Sfruttando quello standard da 79,2 kWh, la potenza risulta pari a 326 CV (380 CV in overboost) con 431 km di ...

