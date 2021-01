Pallanuoto | il pareggio del Setterosa evita il ‘biscotto’ dell’Ungheria

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico difemminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Il match tra Paesi Bassi ed Italia, valido per la seconda giornata del Gruppo A, è finito inper 7-7 e lascia aperto ogni scenario circa il tabellone della seconda fase. Se il calendario pareva aver lasciato il pallino del gioco in mano ad Ungheria e Grecia, con le magiare che a detta degli addetti ai lavori sembrano avere qualcosa in più rispetto alle elleniche, ildi questa sera rimescola ulteriormente le carte in tavola. Per il primato in classifica nel Girone A ecco che ora è necessario guardare alla differenza reti contro la terza classificata del raggruppamento. Dunque domani, essendo Ungheria-Grecia il primo match in programma, magiare ed elleniche non potranno ...