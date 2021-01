Operaio schiacciato in un macchinario Grave incidente sul lavoro a Cologno

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Undi 48 anni è rimastoin unper il lavaggio delle cisterne nell’azienda di materie plastiche in via delle Industrie aal Serio.

L’infortunio alla Laf. Vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso in azione. Il ferito sarebbe in gravi condizioni ...MARTELLO. Grave incidente in una cooperativa agricola altoatesina. Un operaio è stato trasferito in elicottero all'ospedale di Bolzano. L'allerta è scattata intorno alle 8.30 di oggi, mercoledì 20 gen ...