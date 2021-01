Naughty Dog: il team al lavoro su un nuovo gioco fantasy? (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Naughty Dog, team che ha dato i natali a The Last of Us e Uncharted (tra gli altri), potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco fantasy, scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo i successi ottenuti con The Last of Us Parte 2, Naughty Dog si è fatta sentire spesso nelle ultime settimane, annunciando di essere al lavoro su dei nuovi progetti. Ad oggi, non abbiamo informazioni che possiamo ritenere sicure al 100%. Certo è, però, che Naughty Dog sta lavorando a nuovi titoli e che, uno di questi, potrebbe essere un gioco di stampo fantasy. A suggerirci questa possibilità è stata una concept art (che troverete in basso) spuntata nelle scorse ore sul web. Naughty Dog: una concept ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 20 gennaio 2021)Dog,che ha dato i natali a The Last of Us e Uncharted (tra gli altri), potrebbe essere alsu un, scopriamo tutti i dettagli in questa news Dopo i successi ottenuti con The Last of Us Parte 2,Dog si è fatta sentire spesso nelle ultime settimane, annunciando di essere alsu dei nuovi progetti. Ad oggi, non abbiamo informazioni che possiamo ritenere sicure al 100%. Certo è, però, cheDog sta lavorando a nuovi titoli e che, uno di questi, potrebbe essere undi stampo. A suggerirci questa possibilità è stata una concept art (che troverete in basso) spuntata nelle scorse ore sul web.Dog: una concept ...

