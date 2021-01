Governo: Martelli (Misto) unico astenuto in Senato sullo scostamento (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) – Il Senatore del Misto Carlo Martelli si è astenuto, unico, nella votazione sullo scostamento di Bilancio in Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen (Adnkronos) – Ilre delCarlosi è, nella votazionedi Bilancio in. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

