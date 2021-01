Galli: 'La terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento, ma non possiamo cantare vittoria' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sul arriva un pizzico di ottimismo. Non ci sarebbero infatti, al momento, segnali di una di - 19 negli ospedali di Milano. 'Siamo in una situazione abbastanza statica, non così migliorata per poter ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sul arriva un pizzico di ottimismo. Non ci sarebbero infatti, al momento, segnali di una di - 19 negli ospedali di Milano. 'Siamo in una situazione abbastanza statica, non così migliorata per poter ...

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Covid, Galli: «La terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento, ma non possiamo cantare vittoria» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Oms: variante inglese in 60 Paesi Galli: «Terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento» - Gazzettino : Covid, Galli: «La terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento, ma non possiamo cantare vittoria» - marcuspascal1 : RT @Corriere: Oms: variante inglese in 60 Paesi Galli: «Terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, Galli: «La terza ondata? Non ci sono segni di peggioramento, ma non possiamo cantare vittoria» -